Заключенный занялся сбором общака для запрещенного АУЕ и получил срок

В Иркутской области российскому заключенному дали четыре года за пропаганду АУЕ

В Иркутской области дали четыре года колонии строгого режима российскому заключенному за пропаганду запрещенного движения АУЕ. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает региональное управление ФСБ.

По данным следствия, отбывавший срок за особо тяжкие преступления мужчина занялся среди заключенных пропагандой воровской идеологии и обеспечивал сбор так называемого тюремного общака, он подавлял несогласных и выполнял различные действия по поддержанию и укреплению авторитета запрещенного экстремистского движения.

10 февраля в Ставропольском крае суд дал 1,5 года колонии мужчине за татуировки с символикой АУЕ.

