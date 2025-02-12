Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:50, 12 февраля 2025Силовые структуры

Заключенный занялся сбором общака для запрещенного АУЕ и получил срок

В Иркутской области российскому заключенному дали четыре года за пропаганду АУЕ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Иркутской области дали четыре года колонии строгого режима российскому заключенному за пропаганду запрещенного движения АУЕ. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает региональное управление ФСБ.

По данным следствия, отбывавший срок за особо тяжкие преступления мужчина занялся среди заключенных пропагандой воровской идеологии и обеспечивал сбор так называемого тюремного общака, он подавлял несогласных и выполнял различные действия по поддержанию и укреплению авторитета запрещенного экстремистского движения.

10 февраля в Ставропольском крае суд дал 1,5 года колонии мужчине за татуировки с символикой АУЕ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      В Госдуме предсказали давление на Трампа со стороны демократов из-за Украины

      Слуцкий высказался о разговоре Путина и Трампа

      В Белом доме оценили разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

      Зеленский захотел мира на Украине

      Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

      Трамп призвал закончить конфликт на Украине

      Трамп назвал украинский конфликт нелепым

      Путин и Трамп отметили необходимость завершить конфликт на Украине

      На Западе раскритиковали попытку Зеленского «умаслить» Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше