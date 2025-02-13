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21:03, 13 февраля 2025Забота о себе

Названы указывающие на болезнь Альцгеймера перемены в речи

Ассоциация Альцгеймера: Людям с деменцией трудно поддерживать разговор
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Болезнь Альцгеймера можно заподозрить, если человек стал путать или забывать название обычных предметов, считают в британской ассоциации болезни Альцгеймера. Указывающий на нее список тревожных симптомов опубликовал Daily Mirror.

В ассоциации отметили, что людям с болезнью Альцгеймера или другими видами деменции становится трудно поддерживать разговор. Например, они могут замолчать посреди фразы и не знать, как закончить ее, или часто повторяют одно и то же.

Другие частые перемены в речи при деменции, по данным организации, связаны с постепенным уменьшением словарного запаса. В качестве примера там рассказали, что человек может, забыв название стула, сказать «то, на чем сидят».

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Также в ассоциации отметили, что поскольку болезнь Альцгеймера влияет на способность мыслить и анализировать информацию, то человек может отвечать невпопад или не понимать сказанное. При этом там подчеркнули, что единичные и редкие симптомы с большей вероятностью указывают на забывчивость или задумчивость, а не на деменцию.

Ранее врач-невролог Полина Лепилова рассказала, что чрезмерное употребление фастфуда, жирных и жареных продуктов повышает риск развития деменции. Она пояснила, что рацион питания становится причиной появления системных заболеваний, а они постепенно влияют на работу мозга.

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