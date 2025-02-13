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13:02, 13 февраля 2025Мир

Песков прокомментировал возможность визита Трампа в День Победы

Песков: Приглашение Трампа в Москву не означает, что он приедет в День Победы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Приглашение президента США Дональда Трампа приехать с официальным визитом в Москву не означает, что он посетит празднование Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Обмен взаимными приглашениями — это одно, а ориентированность на отдельную встречу двустороннюю — это разное. Разные, так сказать, процессы», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков рассказал, что Трамп и президент России Владимир Путин поручили своим командам немедленно организовать и подготовить место их встречи.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся вскоре после обмена между США и Россией, в ходе которого Москва освободила бывшего сотрудника американского посольства Марка Фогеля.

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