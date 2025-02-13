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06:44, 13 февраля 2025Из жизни

Порномодель подсчитала все оргазмы во время секса с тысячей мужчин за 12 часов

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: @bonnie_blue_xox

Порномодель Бонни Блю рассказала, сколько раз она испытала оргазм во время 12-часового секс-марафона. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Порномодель подсчитала, что за 12 часов лишь четыре раза достигла оргазма. «Это потому что время, которое я могла уделить каждому мужчине, было довольно небольшим, — объяснила она. — А лично мне для того, чтобы достичь оргазма, требуется гораздо больше 40 секунд».

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Ранее сообщалось, что тиктокер Саманта Картрайт уличила Бонни Блю во лжи. По мнению Картрайт, цифры, которые называет порномодель, неправдоподобны.

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