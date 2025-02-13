Порномодель подсчитала все оргазмы во время секса с тысячей мужчин за 12 часов

Порномодель Бонни Блю рассказала, сколько раз она испытала оргазм во время 12-часового секс-марафона. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды. «Это был просто какой-то конвейер», — рассказывала она позднее.

Порномодель подсчитала, что за 12 часов лишь четыре раза достигла оргазма. «Это потому что время, которое я могла уделить каждому мужчине, было довольно небольшим, — объяснила она. — А лично мне для того, чтобы достичь оргазма, требуется гораздо больше 40 секунд».

Ранее сообщалось, что тиктокер Саманта Картрайт уличила Бонни Блю во лжи. По мнению Картрайт, цифры, которые называет порномодель, неправдоподобны.