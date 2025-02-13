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18:50, 13 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о подрыве главы МВД ЛНР в парикмахерской

РИА Новости: Агент СБУ Дегтярев установил бомбу в барбершопе для подрыва Корнета
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Участвовавший в покушении на главу МВД ЛНР агент СБУ осужден на 18 лет за госизмену
Игорь Корнет (справа)

Игорь Корнет (справа). Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский агент Александр Дегтярев, осужденный за госизмену на 18 лет лишения свободы, установил в парикмахерской Луганска бомбу для подрыва главы МВД региона Игоря Корнета. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина в мае 2023 года забрал из тайника самодельное взрывное устройство и спрятал его в зале барбершопа. Когда он узнал о прибытии туда Корнета, то сообщил Службе безопасности Украины (СБУ). Неустановленное лицо дистанционно привело в действие бомбу.

Верховный суд Луганской народной республики признал 29-летнего гражданина России Дегтярева виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). СБУ завербовала его в период с апреля по май 2023 года. Он занимался сбором информации, которую предполагалось использовать против безопасности России. В частности, Дегтярев сообщил СБУ данные о передвижениях министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.

Используя полученные сведения, украинская спецслужба организовала его подрыв в парикмахерской Луганска, когда туда пришел министр 15 мая 2023 года. Он получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Еще шестеро пострадали, но один не выжил от полученных травм.

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