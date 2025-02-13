Участвовавший в покушении на главу МВД ЛНР агент СБУ осужден на 18 лет за госизмену

Верховный суд Луганской народной республики (ДНР) приговорил к 18 годам лишения свободы украинского агента Александра Дегтярева, участвовавшего в покушении на главу МВД региона Игоря Корнета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.
29-летнего гражданина России признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
Суд установил, что Дегтярева завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в период с апреля по май 2023 года. Он занимался сбором информации, которую предполагалось использовать против безопасности России. В частности, Дегтярев сообщил СБУ данные о передвижениях министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
Используя полученные сведения, украинская спецслужба организовала его подрыв в парикмахерской Луганска, когда туда пришел министр 15 мая 2023 года. Он получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Еще шестеро пострадали, но один не выжил от полученных травм.