Участвовавший в покушении на главу МВД ЛНР агент СБУ осужден на 18 лет за госизмену

Суд дал 18 лет за госизмену агенту СБУ Дегтяреву, покушавшемуся на главу МВД ЛНР

Верховный суд Луганской народной республики (ДНР) приговорил к 18 годам лишения свободы украинского агента Александра Дегтярева, участвовавшего в покушении на главу МВД региона Игоря Корнета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

29-летнего гражданина России признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Суд установил, что Дегтярева завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) в период с апреля по май 2023 года. Он занимался сбором информации, которую предполагалось использовать против безопасности России. В частности, Дегтярев сообщил СБУ данные о передвижениях министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.

Используя полученные сведения, украинская спецслужба организовала его подрыв в парикмахерской Луганска, когда туда пришел министр 15 мая 2023 года. Он получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Еще шестеро пострадали, но один не выжил от полученных травм.