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09:29, 13 февраля 2025Забота о себе

Россиян научили промывать нос без вреда для здоровья

Лор Нестерова: Перед промыванием носа и после него надо высморкаться без усилий
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Промывать нос надо специальными растворами и без усилий, чтобы не создавалось давление на уши, посоветовала оториноларинголог, заместитель главного врача клиники «ЛОР центр», кандидат медицинских наук Анна Нестерова. В комментарии «Ленте.ру» она научила россиян проводить эту процедуру без вреда для здоровья.

Нестерова посоветовала использовать солевые растворы, спреи и назальные души для промывания носа только в крайних случаях, например, при сильной простуде. При этом перед процедурой и после орошения слизистых врач посоветовала высморкаться, но сделать это без усилий, не создавая давления на уши. Маленькому ребенку слизь можно убрать с помощью назального аспиратора. Запрещено втягивать в себя содержимое полости носа, уточнила она.

Еще одна рекомендация лора — не использовать для промывания растворы домашнего приготовления, так как легко ошибиться с дозировкой соли, из-за чего заложенность носа может усилиться. Лучше всего подойдут для этой процедуры специальные растворы, продающиеся в аптеках.

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«Не следует промывать нос часто, иначе слизистая не будет успевать восстанавливаться и выздоровление затянется. Если не получается справиться с насморком в течение пяти дней или при появлении головной боли, чувства давления на зубы, ушной боли, необходима консультация оториноларинголога. При синусите, гайморите лор-врач быстро и удалит секрет из пазух с помощью прокола», — заключила Нестерова.

Ранее оториноларинголог, пластический хирург Иляна Гончарова оценила вероятность потери слуха из-за наушников. По ее словам, проблемы со слухом могут возникнуть, если слушать музыку слишком громко.

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