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13:33, 13 февраля 2025Спорт

Российская волейболистка покинет команду после драки с иностранной одноклубницей

Волейболистка Бровкина покинет «Локомотив» после драки с одноклубницей Каракурт
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки ВК

Игроки ВК "Локомотив" Валерия Зайцева и Юлия Бровкина (справа). Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российская волейболистка Юлия Бровкина покинет калининградский «Локомотив» после драки с турецкой одноклубницей Эбрар Каракурт. Об этом сообщает Volley News.

По информации источника, потасовка между спортсменками произошла в раздевалке в феврале 2025 года. После этого иностранная волейболистка повредила машину Бровкиной, что подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Каракурт выдвинула ультиматум, из-за которого руководство «Локомотива» приняло решение расстаться с Бровкиной.

Бровкина станет игроком «Заречье-Одинцово». Ее контракт с клубом будет рассчитан на два сезона.

В мае 2024 года Каракурт и ее партнерша по сборной Турции Зехра Гюнеш возмутились из-за того, что на 13-часовой полет им были предоставлены места в экономклассе. Также Каракурт устраивала драку в одном из ночных клубов Стамбула.

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