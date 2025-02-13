AP: Имеющихся боеприпасов в ряде бригад ВСУ хватит всего на несколько недель

В ряде бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается острый дефицит боеприпасов, сообщил украинский офицер. Он рассказал агентству Associated Press (AP), что имеющихся запасов хватит всего на пару недель.

«Что касается боеприпасов, хватит на две-три недели, возможно, месяц», — уточнил он. Как утверждает офицер, он поддерживает связь с более чем 40 бригадами ВСУ.

По словам украинского военного, проблему нехватки боеприпасов не решить без поддержки союзников.

Ранее стало известно, что ВСУ, сталкиваясь со все большими проблемами из-за нехватки солдат и трудностей с мобилизацией и дезертирством, вынуждены «затыкать дыры» на фронте. Полковник и командир украинской тактической группировки в Донбассе Павел Федосенко заявил, что позиции, которые ВС России атакует с помощью батальона, ВСУ вынуждены защищать четырьмя или пятью солдатами из-за нехватки личного состава.