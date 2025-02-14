Депутат Журова: Безопасности Европы ничего не угрожает, их запугал Зеленский

Безопасности Европы ничего не угрожает, регион запугал президент Украины Владимир Зеленский, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала слова главы финского МИД Элины Валтонен о сроках завершения конфликта.

Ранее министр выступила против быстрого разрешения конфликта на Украине. Она заявила, что переговоры с Россией касаются не только Киева, но и архитектуры безопасности Европы в целом.

Безопасности Европы в целом ничего не угрожает, если она не в курсе. Их запугал [украинский лидер Владимир] Зеленский своими выступлениями. Они в это поверили. Трамп прекрасно это, я думаю, понимает, поэтому, в общем-то, и вступает сейчас в переговоры Светлана Журова депутат Госдумы

Скорость решения украинского вопроса, по словам парламентария, зависит от условий сторон в переговорном процессе.

«У нас президент четко понятно, абсолютно прозрачно и ясно обозначил все, что мы хотим видеть в мирном соглашении, какие границы, все, как и что. Соответственно, если будут пытаться сдвинуть нас с нашего плана, тут могут быть вопросы, и это может, правильно говорит финская девушка, занять и годы, поэтому вот в этом вопрос основной», — поделилась депутат.

Она отметила, что Финляндия должна быть как никто другой заинтересована в восстановлении отношений с Россией.

«Я из Ленинградской области, поэтому я понимаю, насколько раньше это были по-настоящему дружеские отношения, прям по-соседски мы жили и даже не думали, что такое может с нами случиться, хотя в истории были моменты. Америка-то всегда с нами плюс-минус несильно дружила, а с Финляндией были разные периоды, и в последнее время были теплые отношения», — заключила Журова.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет допустил, что европейские страны могут принять участие в возможных переговорах России, США и Украины по урегулированию конфликта.