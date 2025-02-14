Против полковника Росгвардии Степина возбудили дело о мошенничестве

Полковнику Росгвардии Степину предъявили новое обвинение в хищении 140 млн руб.

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении замначальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации (ГУА) Росгвардии полковника Андрея Степина о хищении 140 миллионов рублей. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Степин и его подельники обвиняются по части 4 статьи 159 («Мошенничество») РФ. Материалы добавлены к ранее возбужденному делу по статье 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ. Полковник не признал вину и отказался давать показания. Он находится в СИЗО со 2 ноября.

По данным следствия, Степин при поставке различной спецтехники на аэродромы Ермолино (Балабаново), Моздок и Чкаловский (Щелково) в рамках контрактов обманул сотрудников Росгвардии, похитив 140 миллионов рублей. Контракт был заключен с компанией «Вектор».

Ранее стало известно, что экс-полковник Росгвардии Олег Гамаюнов частично признал вину в участии в организованной преступной группе (ОПГ), члены которой занимались хищением бюджетных средств. ОПГ состояла из сотрудников нескольких подразделений центрального аппарата Росгвардии. В нее входили сотрудники из департамента госзакупок, главного управления авиации и коммерсанты. Сотрудники ведомства помогали коммерсантам заключать госконтракты на заведомо невыгодных условиях для государства.

Установлено, что только при поставке оборудования для аэродромов завышение цены составило 79,9 миллиона рублей. Уточняется, что эта сумма составляет 40 процентов общего объема госконтрактов. Полученные деньги участники ОПГ выводили и обналичивали. Сейчас следствие устанавливает причастность других должностных лиц, входивших в состав ОПГ или участвовавших в их деятельности, и дополнительные эпизоды.