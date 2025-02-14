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15:16, 14 февраля 2025Экономика

Рубль сдержанно отреагировал на сохранение ключевой ставки

Курс юаня на Мосбирже вырос до 12,39 рубля после сохранения ставки ЦБ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже (Мосбирже) отреагировал сдержанным снижением к юаню. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Если до публикации решения регулятора о сохранении ключевой ставки на отметке в 21 процент годовых курс юаня составлял 12,365 рубля (плюс 0,69 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), то к 13:30 по московскому времени котировки китайской валюты ускорили рост и достигли 12,377 рубля (плюс 0,79 процента).

Ближе к 13:45 курс юаня увеличился до 12,39 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 0,97 процента. Курс доллара на рынке Форекс к 15:20 укрепился примерно на 1,95 процента и достиг отметки в 91,25 рубля. В свою очередь, курс евро к тому моменту также прибавил 1,95 процента и составил 95,47 рубля.

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Рубль заметно укрепился к доллару за последние несколько дней. Так, в ходе торгов в четверг, 13 февраля, котировки американской валюты в моменте теряли почти 3,5 процента и опускались ниже 90 рублей впервые за пять месяцев. Подобную динамику эксперты связывали в том числе с итогами телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На этом фоне инвесторы понадеялись на скорое завершения боевых действий на Украине, что способствовало усилению позиций рубля.

Впрочем, аналитики предупреждают, что такая динамика на бирже скорее всего продержится недолго. Объективные факторы для дальнейшего ослабления доллара, например начало налогового периода в России, сейчас отсутствуют.

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