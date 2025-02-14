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21:19, 14 февраля 2025Спорт

Тарасова высмеяла критику норвежцами допуска россиян к отбору на Олимпиаду

Тарасова: Критикующим допуск России норвежцам не удастся повлиять на позицию ISU
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высмеяла критику норвежцами допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова призналась, что никогда не видела норвежских фигуристов и не слышала о них. «А оказывается, что у них есть руководители. Фигуристов нет, а руководители есть. Вот так бывает», — отметила она.

Специалист выразила надежду на то, что норвежцам не удастся повлиять на позицию Международного союза конькобежцев (ISU). «Потому что международная федерация — это не частная лавочка федерации из Норвегии, а организация, которая отвечает за развитие фигурного катания в мире. А без российских фигуристов развития не получается», — заключила Тарасова.

Ранее Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен заявила, что Норвегия и еще несколько стран выступят против допуска российских фигуристов к отбору на Игры-2026.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

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