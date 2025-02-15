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02:33, 15 февраля 2025Мир

Орбан предрек неожиданные последствия конфликта на Украине

Орбан: Конфликт на Украине в случае продолжения станет для ЕС Афганистаном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Конфликт на Украине в случае продолжения будет иметь разрушительные последствия для Евросоюза и станет для него Афганистаном. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Политик отметил, что связывает надежды на урегулирование украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что если президент Трамп не найдет решения, то «эта война с легкостью может стать Афганистаном для Европейского союза».

Помимо этого, премьер Венгрии напомнил, что за последние три года ЕС потратил на Украину около 200 миллиардов евро — большая часть из них пошла на поставки вооружений. «Эти деньги изъяты из европейской экономики», — заключил он.

Ранее Орбан заявил, что Россия не вернется к прежним отношениям с Западом, так как не простит ему враждебности из-за конфликта на Украине.

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