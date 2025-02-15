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21:14, 15 февраля 2025Спорт

«Спартак» проигрывал со счетом 0:4 и выиграл матч

«Спартак» проигрывал со счетом 0:4 и победил «Торпедо» со счетом 7:4 в КХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт» и завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев. «Спартак» одержал первую победу в КХЛ, отыгравшись со счета 0:4.

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков в 54 матчах. «Торпедо» находится на восьмом месте на Западе, имея в активе 62 очка после 56 матчей.

Ранее руководство КХЛ наказало «Спартак» по итогам матча регулярного чемпионата против СКА 30 января (3:4 по буллитам). Причиной стали оскорбительные скандирования в адрес соперника.

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