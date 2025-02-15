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17:50, 15 февраля 2025Спорт

Стал известен победитель Гран-при России по фигурному катанию

Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Петр Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию. Трансляция велась на сайте Первого канала.

В сумме 22-летний спортсмен набрал 314,54 балла. На втором месте расположился Марк Кондратюк с 294,06 балла. Третьим стал Евгений Семененко, в активе которого 293,90 балла.

Ранее Загитова провела интервью с Кондратюком. Она предложила выпороть российского фигуриста.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

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