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15:04, 15 февраля 2025Спорт

Тактаров оценил получение Чимаевым гражданства ОАЭ

Тактаров о получении Чимаевым гражданства ОАЭ: Я в его мокасинах не ходил
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Олег Тактаров

Олег Тактаров. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров оценил получение Хамзатом Чимаевым гражданства ОАЭ. Его слова приводит «Чемпионат».

Тактаров признался, что эту тему обсуждать не будет. «Стал и стал гражданином. Я в его мокасинах не ходил, из страны не эмигрировал, не был в той же ситуации, что и он», — отметил он.

31 января Чимаев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) сообщил о получении паспорта ОАЭ. «Буду стараться изо всех сил, чтобы страна гордилась мной», — отметил спортсмен.

Чимаев родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию. В сентябре 2022 года он отказался от гражданства Швеции и начал представлять ОАЭ. В его активе 14 побед в 14 поединках в MMA.

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