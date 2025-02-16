Фигурист опоздал на церемонию награждения финала Гран-при России

Фигурист Галлямов опоздал на церемонию награждения финала Гран-при России

Фигурист Александр Галлямов опоздал на церемонию награждения финала Гран-при России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На поклон вышла только его партнерша Анастасия Мишина. Сам спортсмен поднялся на пьедестал только во время награждения бронзовых призеров. В Telegram-канале Галлямов написал, что его партнерша заслужила быть первой.

Мишина и Галлямов стали победителями финала Гран-при России в парном катании. В общей сумме они набрали 231,95 балла.

Ранее спортсмены ответили на вопрос, когда им вручат бронзовые медали командного турнира Олимпийских игр-2022. Пара призналась, что пока ничего не знает об этом.