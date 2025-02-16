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17:46, 16 февраля 2025Спорт

Фигурист опоздал на церемонию награждения финала Гран-при России

Фигурист Галлямов опоздал на церемонию награждения финала Гран-при России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигурист Александр Галлямов опоздал на церемонию награждения финала Гран-при России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На поклон вышла только его партнерша Анастасия Мишина. Сам спортсмен поднялся на пьедестал только во время награждения бронзовых призеров. В Telegram-канале Галлямов написал, что его партнерша заслужила быть первой.

Мишина и Галлямов стали победителями финала Гран-при России в парном катании. В общей сумме они набрали 231,95 балла.

Ранее спортсмены ответили на вопрос, когда им вручат бронзовые медали командного турнира Олимпийских игр-2022. Пара призналась, что пока ничего не знает об этом.

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