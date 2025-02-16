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09:29, 16 февраля 2025Спорт

Медведев оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира

Медведев о допинге Синнера: Надеюсь, теперь каждый сможет договориться с WADA
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Янник Синнер

Янник Синнер. Фото: Chu Chen / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит Univers Tennis в соцсети X.

«Надеюсь, теперь каждый сможет договориться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и защитить себя, как Янник Синнер. Если они скажут: "Мы нашли допинг, это два года", вы ответите: "Нет, я хочу один месяц"», — заявила Медведев. Он также выразил надежду на то, что таким образом был создан прецедент, потому что в противном случае, это будет странно.

15 февраля WADA сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.

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