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20:58, 16 февраля 2025Спорт

В России высказались о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию

В ФФККР заявили, что выбор фигуристов на олимпийскую квалификацию зависит от ISU
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о выборе фигуристов на олимпийскую квалификацию Игр 2026 года в Италии. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Дмитрия Кузнецова.

Коган заявил, что решение будет озвучено, когда Россия получит информацию из Международного союза конькобежцев (ISU). «Когда именно это произойдет, зависит не от нас», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ряд стран выступит против допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026. Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен назвала решению ISU печальным.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

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