Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

66 % россиян заявили, что сталкивались с попытками украсть их аккаунты

66 процентов опрошенных россиян заявили, что сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты на различных сайтах. Об этом стало известно из итогов опроса «Одноклассников» (ОК) и сервиса «Работа.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Чаще всего мошенники атаковали аккаунты в соцсетях. На втором месте — банковские приложения, на третьем — мессенджеры. Также злоумышленники часто пытаются украсть данные с личной и рабочей почты.

При этом большинство опрошенных (63 процента) смогли сразу же распознать обман и предотвратить взлом своего аккаунта. По данным ОК, доля пользователей соцсети, которые столкнулись со спамом или взаимодействовали с профилем злоумышленника, снизилась в 2024 году на 42 процента в сравнении с 2023 годом.

По данным исследования, почти половина респондентов, которые сталкивались с мошенниками в сети, признались, что не использовали двухфакторную аутентификацию, вследствие чего их аккаунты оказались под угрозой. Еще 23 процента самостоятельно перешли по фишинговой ссылке и попали под угрозу злоумышленников.

Большинство россиян добавили, что защищают данные, не переходя по подозрительным ссылкам и никому не сообщают свои коды, а 43 процента используют сложные пароли. Кроме того, респонденты совершают покупки только на проверенных интернет-сайтах, 14 процентов — часто меняют пароли во всех своих аккаунтах, а каждый десятый пользуется специальным менеджером паролей.

В исследовании приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов России.

