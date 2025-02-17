Патрушев заявил о провале планов Запада по расширению круга стран-русофобов

Патрушев: Планы Запада расширить круг стран-русофобов в Мюнхене провалились

Планы Запада расширить круг стран-русофобов на Мюнхенской конференции по безопасности провалились. Об этом заявил помощник президента России и постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«В ходе заседания западники попытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС. Попытка обернулась явным провалом», — сказал он.

По его словам, итоги прошедшей в Мюнхене конференции подтвердили отсутствие желания организаторов объединить усилия для защиты мира.