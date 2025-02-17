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09:13, 17 февраля 2025Россия

Появились подробности о пострадавшей при падении дрона ВСУ на дом четырехлетней россиянки

Пострадавшая при падении БПЛА на Кубани девочка получила сотрясение мозга
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Четырехлетний ребенок, который пострадал в результате падения обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани, получил сотрясение мозга и ранение в живот. Подробности о случившемся привел Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, в момент падения обломков дрона на дом, где находилась четырехлетняя девочка, она смотрела мультфильмы. Обломки летательного аппарата упали на навес во дворе. Пострадавшую прооперировали в местной центральной районной больнице (ЦРБ), ее жизни ничего не угрожает.

ВСУ пытались атаковать Славянск-на-Кубани вечером в воскресенье, 16 февраля. Впоследствии, в ночь на 17 ноября, Краснодарский край подвергся новой атаке. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, в результате травмы получила женщина. Целью ВСУ мог быть Ильский нефтеперерабатывающий завод, кадры пожара близ объекта сняли на видео.

По данным Минобороны, ночью ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников и одну ракету. Всего за ночь беспилотники и ракету «Нептун» перехватили над шестью регионами России, а также над Черным и Азовскими морями. Дроны перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО).

ЖЗЛ
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