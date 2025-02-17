«Уступить-то как? С людьми русскими или без людей?» Лавров исключил любые территориальные уступки Украине

Глава МИД России Лавров: В США говорят о территориальных уступках Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг возможность территориальных уступок Украине. По его словам, об этом «не может быть и речи».

Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории можно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими или без людей? С одними редкоземельными металлами Сергей Лавров министр иностранных дел России

Глава МИД РФ также высказался, что территории, на которых столетиями жили русские люди, передало Украине руководство СССР при образовании Союза. Те же на них задолго до этого «основывали города, строили заводы и порты, организовывали промышленность и сельское хозяйство», утверждает он.

Лавров указал на обсуждение в США темы территориальных уступок России

При этом, по его словам, о территориальных уступках уже России со стороны Украины якобы начинают говорить в США.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По словам министра, о компромиссах рассуждают «американские представители в большом количестве». «Действительно начинают упоминать тему территориальных уступок», — отметил он.

Глава МИД полетел в Эр-Рияд на переговоры с американской делегацией

Также сегодня стало известно, что Сергей Лавров и советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков вылетят в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с США по поручению российского лидера Владимира Путина.

Пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков уточнил, что встреча пройдет во вторник, 18 февраля. Стороны обсудят восстановление двусторонних отношений России и США, а также возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом. Также на ней обсудят возможные переговоры по урегулированию на Украине.

Сам Лавров пояснил, что на переговорах хочет «послушать своих партнеров». По его словам, руководство России примет решение о дальнейших шагах после переговоров с американскими представителями.