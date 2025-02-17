Загитова показала видео в мини-юбке

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новое видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике спортсменка танцевала в мини-юбке, в высоких сапогах и черной майке. В видео звучали слова: «Чтобы мне давать комментарии по поводу моей внешности, вам как минимум нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше».

Ранее пользователи сети раскритиковали Загитову из-за накачанных губ. После этого фигуристка призналась в том, что сделала процедуру.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.