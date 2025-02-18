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13:59, 18 февраля 2025Спорт

FIS отреагировала на участие Большунова в гонке в Италии

FIS: Участие Большунова в гонке в Италии не появлияет на допуск к турнирам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отреагировала на участие россиянина Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

В FIS заявили, что данное мероприятие не регулируется правилами и регламентами федерации, поэтому не может повлиять на допуск Большунова к турнирам. «Это было частное мероприятие, а не соревнование, санкционированное FIS», — подчеркнули они.

13 февраля Большунов стал победителем международной гонки Sudtirol Moonlight на 30 километров классическим стилем. Это первые международные соревнования для спортсмена за последние три года.

Ограничения на выступление россиян со стороны FIS были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.

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