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10:30, 18 февраля 2025Россия

Стало известно о переброске командованием ВСУ под Суджу мобилизованных украинцев

Командование ВСУ перебросило под Суджу роту мобилизованных украинцев
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Суджу роту мобилизованных украинцев. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Отмечается, что переброска войск проведена в ночь на 18 февраля. Численность прибывшей под Суджу роты не уточняется.

Ранее стало известно, что мобилизованные солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен в Курской области. Как отмечалось, это может быть связано с тем, что для украинских военных сдача в плен — «второй билет в жизнь».

В декабре 2024 года боец ВСУ Александр Цвели, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что был насильно мобилизован и отправлен в российский регион. По словам мужчины, ему вручили повестку по пути на работу, после чего направили сначала в Сумскую область, а затем на территорию России.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 17 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 61 310 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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