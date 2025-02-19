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11:18, 19 февраля 2025Мир

Госдеп приказал дипмиссиям отменить подписки на СМИ

WP: Госдеп приказал дипмиссиям отменить подписки на СМИ для сокращения расходов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Госдепартамент приказал дипмиссиям отменить все подписки на новостные издания, которые не считаются критически важными для их работы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Как отмечает издание, требование Госдепа было выдвинуто сотням посольств и консульств США по всему миру для сокращения расходов. Прежде всего оно касается таких изданий, как The Economist, The New York Times, Politico, Bloomberg, Associated Press и Reuters.

Уточняется, что сотрудники посольств могут подать запрос на сохранение подписки, но он должен состоять из «одного предложения» с обоснованием того, что информация издания необходима для безопасной работы дипмиссии.

Некоторые дипломаты выразили обеспокоенность этим решением, поскольку отсутствие подписок на СМИ лишит посольства и консульства информации, необходимой для выполнения их миссии.

Ранее американский предприниматель и глава Департамента эффективности госуправления США Илон Маск пообещал сократить траты правительства на СМИ. Он заявил, что государственные траты на СМИ — растрата средств налогоплательщиков.

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