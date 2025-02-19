Связанный с зарядкой электромобилей бизнес набрал обороты

РБК: Бизнес российских зарядных станций для электрокаров вырос почти в шесть раз

В России за три года бизнес зарядных станций для электромобилей увеличился почти в шесть раз. Об этом сообщило РБК со ссылкой на экспертов компании «СКБ Контур».

По их данным, с 2022 года по начало февраля 2025-го количество фирм, работающих в сегменте создания и развития электрических заправок, поднялось с 28 до 163. Любопытно, что на рынке традиционных заправок тенденция противоположная: количество игроков снизилось на два процента. Пик ликвидаций бизнеса в АЗС-секторе выпал на 2022 год. Тогда рынок покинули 1174 компании.

Что касается сегмента электрозаправок, то там количество новых регистраций компаний продолжает набирать обороты. В 2022 году на рынок вышли 17 игроков, в 2023-м — 24, в 2024-м — 43, а в начале 2025-го — один.

Ранее сообщалось, что в первый месяц этого года продажи новых электромобилей в РФ резко упали на 51 процент относительно уровней прошлого года. Эксперты видят причины такой динамики в высоких ценах и неразвитой инфраструктуре. Кроме того, эффективность электрокаров падает в условиях холодного зимнего климата.