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16:58, 19 февраля 2025Спорт

Тренер раскрыл пользу индийских отжиманий

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: strengthpractice / YouTube

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов раскрыл пользу индийских отжиманий (хинду). Его слова приводит «Чемпионат».

Исходное положение — планка на вытянутых руках. Затем плавно на выдохе таз уводится наверх, позвоночник остается в нейтральном положении, ноги прямые. «На выдохе совершаем нырок: сгибаем руки, опускаем таз и грудную клетку к полу, то есть возвращаемся в планку (не касаясь телом пола). За счет разгибания рук вытягиваем макушку вверх. Таз при этом остается на небольшом расстоянии от пола», — описал следующий этап Аверьянов. Далее на вдохе, не сгибая руки в локтях за счет подъема таза и опускания головы, нужно вернуться в исходное положение.

Аверьянов отметил, что в отличие от классических отжиманий, хинду имеют ряд преимуществ. Они улучшают гибкость, вовлекают в работу большее количество стабилизаторов суставов, а также служат отличным дополнительным упражнением для любителей йоги.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский посоветовал три упражнения для подготовки к классическим отжиманиям. В список он включил отжимания волной, отжимания с ходьбой руками и негативные отжимания.

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