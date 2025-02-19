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11:22, 19 февраля 2025Спорт

УЕФА отстранил удалившего за мат футболиста «Реала» судью

УЕФА отстранил от работы судью, удалившего за мат футболиста «Реала» Беллингема
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) временно отстранили от работы арбитра Луиса Мунуэру Монтеро. Об этом сообщает AS.

В отношении Монтеро начали проверку из-за возможного нарушения кодекса этики. Выяснилось, что арбитр имеет долю в компании Talentus Sport, которая осуществляла консалтинговые услуги Ла Лиге, УЕФА, RFEF и ряду клубов.

Монтеро не получит назначения на ближайшие матчи. Если будет доказан конфликт интересов, он может быть оштрафован на сумму до 100 тысяч евро и отстранен от судейства на срок до пяти лет.

Сам Монтеро заявил, что компания не выставляла счетов ни одной спортивной организации. «Это информационная платформа, созданная для того, чтобы разные спортсмены могли делиться опытом и знаниями о спортивных ценностях», — объяснил он.

15 февраля во время матча 24‑го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Осасуной» Монтеро удалил полузащитника мадридцев Джуда Беллингема. Причиной стали споры игрока с главным арбитром. Футболисту грозит пропуск от 4 до 12 матчей.

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