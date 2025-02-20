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10:22, 20 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады призвал Зеленского остановить шоу и хоть немного поработать президентом

Гончаренко: Зеленский должен остановить шоу и поработать президентом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Владимир Зеленский должен остановить шоу и хоть немного поработать президентом страны. К таким действиям украинского лидера призвал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в статье для «Украинской правды».

Парламентарий подчеркнул, что Украина оказалась в очень сложной ситуации, которая может оказаться критической. Он также призвал не пытаться решить ее в стиле «95 квартала» (студия, одним из основателей которой стал Зеленский).

Депутат призвал Зеленского заканчивать с «подростковым настроением» и включиться в реальность. Он напомнил, что в настоящий момент продолжаются бои за Покровск в Донецкой народной республике, а также существует угроза взятия российскими войсками Харькова и их выхода в Днепропетровскую область.

«Давайте шоу вы оставите на время после войны, а сейчас хоть немного поработаете президентом. Это будет и нам и вам полезно», — написал депутат.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский решил сравнить свой рейтинг с лидерами других стран. Отмечается, что он намерен провести опросы в США, Турции, Польше и Британии, чтоб замерить уровень доверия к главам государств.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что действующий украинский лидер имеет низкий рейтинг, который не превышает четырех процентов. Президент США подчеркнул, что требовать выборов президента — это не только российское желание, оно исходит и от других стран.

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