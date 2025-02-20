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18:22, 20 февраля 2025Спорт

Фетисов отреагировал на желание Малкина завершить карьеру за рубежом

Фетисов о желании Малкина завершить карьеру в «Питтсбурге»: Какие тут вопросы?
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов отреагировал на желание российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина завершить карьеру за рубежом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Человек играет больше 20 лет на самом высоком уровне, ни разу не отказался от выступлений за сборную России, какие тут могут быть вопросы?» — заявил Фетисов. Он назвал большим мастерством и искусством умение вовремя завершить карьеру.

Ранее Малкин заявил, что завершит карьеру в «Питтсбурге». Он подчеркнул, что не будет проводить прощальный сезон в России.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). До этого он на протяжении трех лет играл за магнитогорский «Металлург».

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