Лавров назвал важный фактор стабилизации международной обстановки

Лавров: Отношения России и КНР — важный фактор стабилизации мировой обстановки

Отношения России и Китая являются важным фактором стабилизации мировой обстановки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И, передает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, российско-китайские отношения «стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, недопущения ее скатывания к тотальной конфронтации».

«Безусловно, начало нового года для наших отношений было весьма урожайным. Нет сомнений, что дальнейшая работа в ходе 2025 года будет приносить результаты на основе тех задач, которые определили президент [России Владимир] Путин и председатель [КНР] Си Цзиньпин», — заявил Лавров.

Глава российского МИД также отметил, что Москва и Пекин будут работать в стратегической связке в различных международных организациях. Среди них Лавров упомянул Совет Безопасности ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС, АСЕАН и «Большую двадцатку» (G20).

В ходе встречи Лавров также сообщил, что Ван И посетит Москву с официальным визитом.