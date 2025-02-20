Названо количество выступивших против возвращения россиян лыжников

Главный тренер сборной Австралии по лыжным гонкам Алексей Соцков назвал количество лыжников, которые выступили против возвращения россиян на международные турниры. Его слова приводит «Чемпионат».
Соцков рассказал, что в январе 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) проводила опрос на эту тему. В результате было выяснено, что 50 процентов спортсменов выступают против допуска россиян, 20 процентов — за, а еще 30 процентов предложили россиянам выступать только под нейтральным флагом и после проверок.
Ранее глава FIS Йохан Элиаш допустил возвращение россиян на международные турниры. По его мнению, спортсмены не должны использоваться в политических целях.
Ограничения на выступление россиян со стороны FIS были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.