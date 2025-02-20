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19:34, 20 февраля 2025Спорт

Названо количество выступивших против возвращения россиян лыжников

Тренер Австралии Соцков: 50 процентов лыжников выступают против допуска россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Члены олимпийской сборной России по лыжам

Члены олимпийской сборной России по лыжам. Фото: Сергей Киврин / Андрей Голованов / Коммерсантъ

Главный тренер сборной Австралии по лыжным гонкам Алексей Соцков назвал количество лыжников, которые выступили против возвращения россиян на международные турниры. Его слова приводит «Чемпионат».

Соцков рассказал, что в январе 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) проводила опрос на эту тему. В результате было выяснено, что 50 процентов спортсменов выступают против допуска россиян, 20 процентов — за, а еще 30 процентов предложили россиянам выступать только под нейтральным флагом и после проверок.

Ранее глава FIS Йохан Элиаш допустил возвращение россиян на международные турниры. По его мнению, спортсмены не должны использоваться в политических целях.

Ограничения на выступление россиян со стороны FIS были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.

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