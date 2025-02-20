Пассажир самолета отомстил попутчице за босые ноги и получил поддержку в сети

Пассажир самолета отомстил сидевшей сзади попутчице, которая засунула босые ноги под его кресло, и получил поддержку подписчиков. Роликом о случившемся он поделился в соцсетях, на что обратило внимание издание New York Post.

Так, блогер Кэм Кейси сидел на своем месте, когда заметил под креслом чужие голые ноги в шлепках. «Это отвратительно», — написал он под видео. Мужчина не стал терпеть нарушение личного пространства и облил ступни женщины водой из бутылки.

Большинство пользователей поддержали «мгновенную карму» Кейси. «Лучше было использовать горячую воду или кофе», «Я бы притворился, что чихнул на пальцы ног, брызнув на них водой», «Я бы отпил и выплюнул», — писали юзеры.

Ранее пассажир бизнес-класса индийской авиакомпании Air India возмутился поведением попутчицы, которая разместила голые ноги на его подлокотнике. Он пожаловался на ужасный запах и признался, что это был самый отвратительный рейс в его жизни.

