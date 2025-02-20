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18:30, 20 февраля 2025Забота о себе

Раскрыта неочевидная причина язвы желудка

Врач Калошина: Бесконтрольный прием лекарств может стать причиной язвы желудка
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Бесконтрольный прием лекарств может стать причиной различных заболеваний, рассказала эндокринолог Мария Калошина. Неочевидную причину появления болезней доктор раскрыла изданию NEWS.ru.

«Таблетки, капсулы, экстракты совсем не безобидны. Бесконтрольный прием лекарственных препаратов может вызвать острые язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки, воспаление пищевода, кишечный дисбактериоз, образование желчных камней и многое другое», — предупредила врач.

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Доктор также подчеркнула, что доступность медицинской информации в сети может приводить к тому, что люди начинают лечиться самостоятельно без рекомендаций врачей.

Ранее врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе посоветовал людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, исключить кофеин из рациона или ограничить его употребление. Доктор объяснил, что кофеин может усиливать симптомы гастрита, язвы или рефлюкса, поскольку он провоцирует выработку соляной кислоты в желудке.

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