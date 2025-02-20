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14:32, 20 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на намерение США включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки

Депутат Журова: Включение Киева в НАТО при нарушении сделки — вопрос компромисса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Намерение автоматически включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки по итогам мирного соглашения могло стать результатом вбросов, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают в качестве одной из гарантий безопасности возможность включения в сделку по Украине автоматического предоставления ей членства в НАТО, если Россия нарушит заключенное по итогам конфликта соглашение.

«Тут уже решать главнокомандующему нашему, конечно, президенту, готовы ли мы такое принять. Условия нашего варианта мирного соглашения — как раз чтобы Украина никогда не вступала в НАТО, поэтому тут вопрос компромиссов», — отреагировала депутат.

Она предположила, что данный пункт рассматривается на фоне появившихся в СМИ вбросов, напугавших украинских лидеров.

«Я слышала, на Украине ходят такие разговоры, что, кроме четырех областей и Крыма, уже есть желание и еще каких-то областей провести референдум и присоединиться к России, пока мирное соглашение еще не заключено. Такие вбросы появляются, поэтому, допускаю, что, может быть, на фоне этих вбросов они решили, что мы сейчас железобетонно установим, какие территории будут защищены этим мирным соглашением, а дальше, если кто-то на Украине захочет провести референдум и присоединиться к России, тогда уже будет вхождение в НАТО. Наверное, это такая какая-то конструкция. Видимо, это напугало украинских лидеров», — поделилась Журова.

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Ранее жителям Одессы пришли сообщения о присоединении к России. «Уважаемые жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — говорилось в уведомлениях.

До этого председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призывал присоединить «русский город» Одессу к Российской Федерации.

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