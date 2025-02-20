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18:13, 20 февраля 2025Россия

Стало известно о новых взрывах в небе над российским городом

Mash сообщил о трех новых взрывах в небе над Славянском-на-Кубани
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Славянска-на-Кубани сообщили о новых взрыва в небе над городом. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.

По словам горожан, они слышали еще три взрыва. Как стало известно изданию, в населенном пункте продолжает работу система противовоздушной обороны.

В сети появилось видео с моментом уничтожением дрона, как утверждается, снятое в Славянске-на-Кубани.

Сообщения о первых трех взрывах над городом поступили вечером 20 февраля. Также появились кадры, на которых видно следы работы ПВО в небе. Предположительно, город атаковали беспилотники. Кроме того, о работе системы оповещения об опасности удара с воздуха сообщил глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении дежурными военными в ночь на 20 февраля четырех БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Три летательных аппарата ПВО сбили над Республикой Крым, еще один — над Брянской областью.

ЖЗЛ
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