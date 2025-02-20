Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:25, 20 февраля 2025Забота о себе

Врач оценил способность лука и чеснока бороться с простудой

Гастроэнтеролог Вялов: Лук и чеснок содержат эфирные масла, полезные для ЖКТ
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Многие считают, что лук и чеснок помогают в лечении ОРВИ и других болезней, заявил гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Действительно ли эти продукты обладают способностью бороться с простудой, он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам врача, у лука и чеснока действительно есть полезные свойства. К примеру, они содержат эфирные масла, которые стимулируют аппетит и пищеварение, ускоряют перистальтику кишечника и выделение ферментов, что полезно для ЖКТ. Кроме того, в луке и чесноке есть клетчатка и различные витамины, однако их количество совсем незначительное.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Оценивая пользу этих продуктов в борьбе с простудой, Вялов отметил, что в них есть аллицины и фитонциды, которые действительно помогают организму справиться с микробами. «Но лук и чеснок их не убивают, а немного мешают жить. Суперсила влияет не на все виды микробов. Не стоит надеяться на них при серьезной инфекции», — добавил доктор.

Ранее Вялов предупредил о вредном для печени напитке, который популярен на завтрак. Врач призвал россиян не пить концентрированные соки, которые продаются в магазинах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      Появилось видео с падением и возгоранием самолета в Нижегородской области

      Россиянку задержали за вымогательство миллионов у знакомого через шантаж

      Шансы Залужного победить Зеленского на выборах оценили

      В Тбилиси рассказали о призывах к властям Грузии открыть второй фронт против России

      YouTube оштрафовали в России

      Российские войска сбили украинский истребитель

      В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

      Названы последствия нападок Зеленского на Трампа

      Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше