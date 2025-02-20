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16:40, 20 февраля 2025Путешествия

Запертые в самолете на шесть часов без воды пассажиры позвонили спасателям

Запертые в самолете на шесть часов пассажиры Allegiant позвонили спасателям
Алина Черненко

Фото: Michael Fiala / Reuters

Пассажиры американской бюджетной авиакомпании Allegiant, запертые в самолете на шесть часов без воды, позвонили в службу спасения. Подробностями истории поделился портал Times Union.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 17 февраля, в международном аэропорту Олбани. Крис и Мэри Планкетт из Мидлтаун-Спрингс рассказали, что сначала их выход на посадку менялся четыре раза, а после этого им пришлось провести в закрытом самолете на взлетно-посадочной полосе (ВПП) около шести часов.

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В какой-то момент экипаж объявил, что компьютерные системы вышли из строя и имена пассажиров нужно проверить вручную по листку бумаги. Это заняло около двух часов. Затем лайнер переместили в другое место на ВПП, чтобы провести противообледенительную обработку. Вскоре путешественников оповестили о том, что экипаж отработал максимально допустимое количество часов.

По словам семьи Планкетт, бортпроводники не предложили им ни еды, ни воды. Из-за этого пассажиры начали злиться: некоторые из них позвонили по номеру 911, а одна женщина подала жалобу в Федеральное управление гражданской авиации США.

В январе похожая ситуация произошла на борту самолета авиакомпании Air India. Тогда пассажиров заперли на пять часов в душном салоне самолета без кондиционера.

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