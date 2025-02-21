Арабская страна презентовала первую собственную РСЗО

Эмиратская компания Calidus презентовала первую собственную РСЗО Barq

Эмиратская компания Calidus на международной оборонной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби презентовала первую собственную реактивную систему залпового огня (РСЗО) Barq. Об этом сообщает ТАСС.

Новинка стала первой РСЗО, разработанной в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Установка под барражирующий боеприпас и снаряды калибров 122, 220 и 300 миллиметров смонтирована на колесное шасси, способное развивать скорость 125 километров в час. Максимальная дальность стрельбы зависит от типа используемого снаряда и соствляет 70 километров.

Также в ходе IDEX-2025 компания представила первую самоходную артиллерийскую установку собственной разработки Lahab.

Ранее в Telegram концерн «Калашников» сообщил, что российский беспилотник «СКАТ 350М» на IDEX-2025 вызвал интерес специалистов, военных и официальных делегаций.