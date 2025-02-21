Блогеры оценили успехи Армии России в зоне СВО за 2024 год

«Архангел Спецназа»: наибольших успехов за 2024 год Армия России добилась в ДНР

Армия России добилась значительных успехов в зоне специальной военной операции (СВО) за 2024 год, наиболее значимые территориальные приобретения пришлись на Донецкую народную республику (ДНР). Об этом пишет российский военно-аналитический Telegram-канал «Архангел спецназа».

Как отмечают блогеры, наибольшего продвижения в Донбассе российским войскам удалось добиться после освобождения предместий Донецка — Авдеевки и Курахово. Благодаря контролю над этими городами, они смогли выйти к Покровску (Красноармейску) и перерезать трассу на Константиновку.

«Небольшие территориальные, но важные с тактической точки зрения отмечены на часовярском направлении, где наши бойцы приблизились к полному освобождению важного укрепрайона и началу боев за Дружковско-Константиновский укреп[район]», — рассуждают аналитики.

Среди прочих успехов Армии России они отмечают продвижение на левом берегу реки Оскол и возвращение на окраины Купянска.

«Достижения действительно серьезные. Если прибавить к ним успехи в Курской области, которую ВСУ пытаются удерживать всеми силами, то результаты действий наших подразделений более чем существенные», — заключают авторы канала.

Ранее Министерство обороны оценило площадь отбитых у Вооруженных сил Украины земель в Курской области. Командование заверяет, что под контролем противника остается в два раза меньше территорий, чем в начале вторжения.