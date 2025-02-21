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16:54, 21 февраля 2025Спорт

Экс-генсек РФС оценил уровень российского футбола

Экс-генсек РФС Воробьев: В России есть только две команды — Абсурд и Бессмыслица
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев оценил уровень отечественного футбола. Его комментарий приводит «Евро-Футбол.Ру».

По словам экс-генсека, в России есть только две команды — Абсурд и Бессмыслица. «И кто из них выиграет, мне по барабану», — отметил Воробьев.

Лидером первой части текущего сезона чемпионата страны является «Краснодар». Команда имеет в активе 39 очков. Столько же очков набрал расположившийся на второй строчке «Зенит». Замыкает тройку сильнейших «Спартак» с 37 очками.

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится после зимней паузы 28 февраля.

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