Назван потративший больше всех на трансферы в нынешнем сезоне клуб РПЛ

«Зенит» потратил 77,16 миллиона евро на игроков за сезон, это больше всех в РПЛ

Портал Transfermarkt назвал клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), потративший больше всех денег на трансферы в нынешнем сезоне.

По информации источника, это петербургский «Зенит». Новички сине-бело-голубым обошлись в 77,16 миллиона евро. На втором месте располагается московский «Спартак», потративший 56,6 миллиона. Тройку замыкает столичное «Динамо» (18,8 миллиона).

Ранее российский тренер таджикского «Равшана» Дмитрий Черышев упрекнул «Спартак» за расточительность на трансферном рынке. «Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит», — отметил он.

Чемпионат России возобновится 28 февраля. После 18 туров лидерство с 39 очками делят «Краснодар» и «Зенит», на два очка от них отстает «Спартак».