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19:53, 21 февраля 2025Спорт

Назван потративший больше всех на трансферы в нынешнем сезоне клуб РПЛ

«Зенит» потратил 77,16 миллиона евро на игроков за сезон, это больше всех в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Портал Transfermarkt назвал клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), потративший больше всех денег на трансферы в нынешнем сезоне.

По информации источника, это петербургский «Зенит». Новички сине-бело-голубым обошлись в 77,16 миллиона евро. На втором месте располагается московский «Спартак», потративший 56,6 миллиона. Тройку замыкает столичное «Динамо» (18,8 миллиона).

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Ранее российский тренер таджикского «Равшана» Дмитрий Черышев упрекнул «Спартак» за расточительность на трансферном рынке. «Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит», — отметил он.

Чемпионат России возобновится 28 февраля. После 18 туров лидерство с 39 очками делят «Краснодар» и «Зенит», на два очка от них отстает «Спартак».

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