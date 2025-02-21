Россиянам назвали причины обратиться к врачу при головной боли

Врач Цой: С не проходящей после лекарств головной болью нужно обращаться к врачу

Невролог Ирина Цой рассказала, что не проходящая после приема лекарств головная боль может быть симптомом опасных для жизни болезней. В разговоре с «Рамблером» доктор назвала эту и другие причины обратиться к врачу при головной боли.

По ее словам, важно обращать внимание на несколько красных флагов, которые могут свидетельствовать о том, что головная боль является признаком злокачественных опухолей и других опасных для жизни состояний.

Цой призвала обращаться к врачу, если головная боль впервые появилась после 50 лет или после травмы, во время беременности или после родов. Кроме того, помощь специалиста нужна, если эпизоды со временем становятся интенсивнее и случаются чаще, боль сопровождается лихорадкой или нарушениями зрения, боязнью света, твердостью мышц шеи, а также если боль является сильной, внезапной и громоподобной.

«При этих симптомах необходимо срочно обратиться к врачу-неврологу, который определит самые вероятные причины головных болей и поставит точный диагноз», — добавила Цой.

Ранее невролог Наталия Глотова предупредила, что перенесенный коронавирус может вызвать старение мозга. Врач отметила, что такие последствия возможны даже после легкой формы заболевания.