Россиянам посоветовали пять упражнений для укрепления коленей

Россиянам посоветовали упражнения, которые способствуют укреплению коленей. Об этом сообщает Men Today.

Отмечается, что при боли в суставах следует избегать высокоинтенсивных тренировок, которые усиливают эту боль. При этом полностью отказываться от физической активности не стоит — упражнения могут положительно влиять на психологический настрой, одновременно улучшая настроение и меняя восприятие боли.

Авторы рекомендовали выполнять пять упражнений, среди них — выпады на прямой ноге, перекаты на пальцах и подъемы на носок на одной ноге. Также в список попали вращение коленями сидя и книжка.

Ранее спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта дал советы по тренировкам для тех, кто перенес травму колена. Специалист отметил, что на первых порах нельзя заниматься слишком активно, начинать нужно с минимальных и безопасных нагрузок.