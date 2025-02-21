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16:17, 21 февраля 2025Спорт

Россиянам посоветовали пять упражнений для укрепления коленей

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянам посоветовали упражнения, которые способствуют укреплению коленей. Об этом сообщает Men Today.

Отмечается, что при боли в суставах следует избегать высокоинтенсивных тренировок, которые усиливают эту боль. При этом полностью отказываться от физической активности не стоит — упражнения могут положительно влиять на психологический настрой, одновременно улучшая настроение и меняя восприятие боли.

Авторы рекомендовали выполнять пять упражнений, среди них — выпады на прямой ноге, перекаты на пальцах и подъемы на носок на одной ноге. Также в список попали вращение коленями сидя и книжка.

Ранее спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта дал советы по тренировкам для тех, кто перенес травму колена. Специалист отметил, что на первых порах нельзя заниматься слишком активно, начинать нужно с минимальных и безопасных нагрузок.

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