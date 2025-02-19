Врач дал советы по тренировкам после перенесенной травмы колена

Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта дал советы по тренировкам в тренажерном зале для людей, перенесших травму колена. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что на первых порах нельзя заниматься слишком активно. «Высокая интенсивность тренировок не ускорит реабилитацию и может привести к рецидиву или развитию осложнений после травмы», — заявил врач.

Он также отметил, что во многих случаях люди после перенесенных травм колена набирают лишний вес и хотят быстро похудеть. «Делать отжимания, планку, ягодичный мостик и другие упражнения нежелательно. Начинают с минимальных и безопасных нагрузок — упражнений без сопротивления. Затем можно добавить эластичные ленты, а уже потом большое сопротивление», — заявил Васюта.

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