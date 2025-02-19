Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:0
Завершен
Нуну Боржеш
Доха (м)
Зизу Бергс
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Доха (м)
Авангард
2:1
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:4
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Боруссия Д
0:0
Завершен
Спортинг
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
3:1
Завершен
Ювентус
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
ПСЖ
7:0
Завершен
Брест
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
Реал Мадрид
3:1
Завершен
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 2-й матч
06:31, 20 февраля 2025Спорт

Врач дал советы по тренировкам после перенесенной травмы колена

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: juan pablo rodriguez / Unsplash

Спортивный физиотерапевт и реабилитолог Артем Васюта дал советы по тренировкам в тренажерном зале для людей, перенесших травму колена. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что на первых порах нельзя заниматься слишком активно. «Высокая интенсивность тренировок не ускорит реабилитацию и может привести к рецидиву или развитию осложнений после травмы», — заявил врач.

Он также отметил, что во многих случаях люди после перенесенных травм колена набирают лишний вес и хотят быстро похудеть. «Делать отжимания, планку, ягодичный мостик и другие упражнения нежелательно. Начинают с минимальных и безопасных нагрузок — упражнений без сопротивления. Затем можно добавить эластичные ленты, а уже потом большое сопротивление», — заявил Васюта.

Ранее врач травматолог-ортопед Константин Терновой назвал вид спорта, который лучше всего подходит для профилактики проблем с осанкой у детей. По мнению специалиста, это плавание.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генштаб ВС РФ раскрыл площадь освобожденной от ВСУ территории Курской области. Противника выбили с 64 процентов захваченной земли

      Россияне стали больше тратить на украшения

      10 лет не занимавшемуся сексом с женой из-за собак в доме мужчине дали совет

      Трамп решил «воскресить» сделку с Украиной по металлам

      Замглавы института при «Роскосмосе» обвинили во взяточничестве

      В Нью-Йорк направили войска из-за забастовок в тюрьмах

      Порномодель намекнула на беременность после секса с тысячей мужчин за 12 часов

      Россиян предупредили об опасности доступа к контактам у приложений

      Россиянам назвали не требующий выплаты банку кредит

      Трамп рассказал о козырях России в переговорах по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше