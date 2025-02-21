Рубио назвал необсужденную США и Россией тему на встрече в Эр-Рияде

Рубио: Россия и США не обсуждали в Эр-Рияде территориальные вопросы по Украине

Представители США И России не обсуждали в Эр-Рияде территориальные вопросы по Украине. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

По его словам, у встречи была «другая цель».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать команды для начала работы по переговорам о завершении конфликта на Украине.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли позитивно.