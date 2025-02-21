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23:01, 21 февраля 2025Мир

В Германии предложили защитить Украину ядерным оружием

Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Европа может защитить Украину ядерным оружием
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Teresa Kroeger / Reuters

Германия должна провести переговоры с Францией и Великобританией и использовать ядерное оружие для защиты Украины на фоне смены риторики Соединенных Штатов Америки. С таким предложением выступил кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

«Мы должны подготовиться к тому, что [президент США] Дональд Трамп больше не будет в полной мере выполнять обязательства о помощи по договору НАТО», — высказался он.

Как утверждает Мерц, власти Франции несколько раз обращались к правительству Германии с предложением обсудить ядерные гарантии для Украины, однако Берлин на это не отвечал.

Ранее Мерц заявил, что Украина должна в среднесрочной перспективе стать членом Евросоюза. Во время дебатов с канцлером Германии Олафом Шольцем он отметил, что сейчас Украина не может вступить в НАТО из-за конфликта с Россией.

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